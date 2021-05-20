Пенза, , 08:39 — REGNUM В Пензенской области с начала пандемии коронавируса погибшими числятся 748 человек. За прошедшие сутки от осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией, скончались еще пятеро жителей, сообщает 20 мая пресс-служба регионального правительства.

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Жертвами заболевания за последние 24 часа стали один мужчина и четыре женщины в возрасте от 61 года до 74 лет. Причина смертей — коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

Как сообщало ИА REGNUM, ещё два человека с диагнозом COVID-19 скончались в Хакасии за 19 мая.

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