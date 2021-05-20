Красноярск, , 07:49 — REGNUM Первая партия вакцины «КовиВак» от центра имени М. П. Чумакова поступила в Красноярский край. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом министерстве здравоохранения.

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20 мая регион получил 3120 доз вакцины, разработанной федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова. До этого регион получал вакцины «Спутник V» от центра Гамалеи и «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор».

В минздраве уточнили, что «КовиВак» содержит полноценный вирус, а не его часть, как в «Спутнике V» и «ЭпиВакКороне». При этом вакцина от центра им. Чумакова не является живой, вирус деактивирован. Две дозы ставятся пациентам с разницей в 14 дней.

Напомним, по состоянию на 19 мая в Красноярском крае выявлено 72 356 носителей коронавируса, выздоровели 66 666 человек.

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