Пермь, , 07:48 — REGNUM В Пермском крае многофункциональные центры с 20 мая начали вести запись посетителей на прививку от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: создаём «санитарный щит» — все новости»

Услуга является дополнительной. Для ее получения не надо брать отдельный талон электронной очереди. Для записи на вакцинацию потребуется номер страхового медицинского полиса и СНИЛС.

По данным минздрава региона, с начала 2021 года первым компонентом вакцины уже привито более 206 тысяч жителей. Из них свыше 161 тысячи человек завершили курс вакцинации.