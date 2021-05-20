Самара, , 07:57 — REGNUM Фестиваль «Российской студенческой весны» в 2022 году пройдет в Самаре. Об этом 20 мая сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Сообщается, что об этом стало известно на гала-концерте «Российской студенческой весны», который 19 мая прошел в Нижнем Новгороде.

Отмечается, что главе Самарской области Дмитрию Азарову был вручен специальный кубок, который является символом фестиваля.

«Я очень рад, что Российская студенческая весна возвращается на свою историческую родину — в Самару — там, где она родилась 30 лет назад», — заявил глава региона.

По словам организаторов фестиваля, в мае следующего года в Ставропольском крае пройдет «Российская студенческая весна» для школьников, а в Челябинской области состоится XXX Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» для профессиональных образовательных организаций. В следующем году в Татарии пройдет Студенческая весна стран СНГ.