Москва, 20 мая 2021, 07:42 — REGNUM Нельзя поддерживать любые «правоконсервативные силы» без разбору, потому что здесь кроется подвох, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
Кургинян заявил, что готов объединяться с любыми консервативными силами, которые выступают против тренда, на который выделяются триллионы долларов и который направлен на разрушение любых нормативных сеток человечества и не может не обернуться полным обрушением и адом. Однако, есть здесь ряд нюансов.
По его словам, никакой пророссийскостью в этом интернационале даже не будет пахнуть, поскольку и эти «Новые правые» столь же антирусские, как и «Новые левые».