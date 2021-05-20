Москва, , 07:42 — REGNUM Нельзя поддерживать любые «правоконсервативные силы» без разбору, потому что здесь кроется подвох, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Кургинян заявил, что готов объединяться с любыми консервативными силами, которые выступают против тренда, на который выделяются триллионы долларов и который направлен на разрушение любых нормативных сеток человечества и не может не обернуться полным обрушением и адом. Однако, есть здесь ряд нюансов.

«Потому что такая задача удержать эту нормативную сетку, что не до жиру, быть бы живу. Но мы хорошо знаем, что такое организация «Синергия», во что превратиться достаточно быстро союз правоконсервативных сил. Не нормальных правоконсервативных сил, которые, я надеюсь, все-таки победят, а вот этих вот. Это превратится в Черный интернационал вместо Красного», — заявил политолог.

По его словам, никакой пророссийскостью в этом интернационале даже не будет пахнуть, поскольку и эти «Новые правые» столь же антирусские, как и «Новые левые».