Пермь, , 07:39 — REGNUM В Пермском крае в I квартале 2021 года объём выданных ипотечных кредитов превысил 19 млрд рублей, что больше показателя прошлого года на 38%, сообщает пресс-служба пермского отделения Уральского ГУ Банка России.

Отмечен также рост и количества выданных ипотечных кредитов. Так, я январе марте пермяки заключили с банками более 9,2 тыс. договоров, это на 23% больше, чем в 2020 году. За год средний размер кредита вырос на 13% и составил 2 млн 60 тыс. рублей. Средний срок ипотеки увеличился на два года — до 19 лет.

Общий банковский портфель ипотечных кредитов увеличился по сравнению с прошлым годом на 22% и на 1 апреля 2021 года составил 164,5 млрд рублей. При этом доля просроченной задолженности достигла минимального значения — 0,9% в общем объёме ипотечных кредитов.

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