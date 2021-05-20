Вашингтон, , 07:43 — REGNUM Правительство и спецслужбы США не имеют отношения к потере хакерами группы DarkSide доступа к части своих серверов после атаки на компьютерные системы американской трубопроводной компании Colonial Pipeline. Об этом со ссылкой на правительственные источники 19 мая сообщает газета The Washington Post.

По её данным, какие либо действия в отношении группы хакеров, которая, по версии властей США, стоит за взломом систем Colonial Pipeline, не предпринимали ни военные, ни сотрудники других агентств США. По словам бывшего координатора Белого дома по вопросам кибербезопасности в администрации Барака Обамы Майкла Дэниела, на организацию ответа у правительства США было слишком мало времени.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее хакерская группа DarkSide, обвинённая в кибератаке на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline, заявила своим сообщникам о «закрытии проекта» в связи с потерей контроля над некоторыми из своих серверов после атаки на Colonial Pipeline.

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