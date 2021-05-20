Коркино, Челябинская область, , 07:39 — REGNUM Автокран, упавший на водовод в Коркино Челябинской области, рухнул по причине отказа рулевой колодки. Об этом заявил водитель транспортного средства, сообщает портал администрации города.

Авария произошла на дороге Дружбы. Автокран упал в кювет с моста через реку Чумляк и продавил собой трубу центрального водовода.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за этой аварии центральный водовод оказался перекрыт. Идут восстановительные работы.

Читайте ранее в этом сюжете: В челябинском Коркино назвали время устранения аварии на водоводе