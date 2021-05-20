Исламабад, , 07:38 — REGNUM Пассажирский автобус перевернулся в провинции Синд на юге Пакистана, сообщает Синьхуа.

По его данным, автобус следовал в город Карачи, однако перевернулся на дороге. По предварительной версии, водитель автобуса превысил скорость и не вписался в резкий поворот. В результате ДТП погибли 13 человек, еще более 30 получили травмы различной степени тяжести. Отмечается, что всех пострадавших госпитализировали.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая в Таиланде перевернулся туристический автобус. Авария произошла в провинции Накхонратчасима, на повороте шоссе Митрапхан. Автобус с 35 пассажирами врезался в столб и перевернулся. В результате ДТП пострадали 15 человек, из них двое получили тяжелые травмы.