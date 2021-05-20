Владивосток, , 07:36 — REGNUM Во Владивостоке прокуратура Ленинского района начала проверку по факту повреждения несущих конструкций дома № 25 по улице Толстого, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 20 мая в пресс-службе надзорного ведомства.

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Фото треснувших в квартирах стен и потолков, облетевшей штукатурки, появившихся щелей в панелях дома облетели соцсети. Жильцы считают, что причиной разрушений стали строительные работы организаций, которые прокладывают коммуникации для присоединения к канализации долгостроя на Грибоедова, 46.

«К проведению проверки привлечены представители контролирующих ведомств, «Приморский водоканал» и управляющей организации. По результатам проверки будет принят комплекс мер прокурорского реагирования, направленный на восстановление нарушенных прав жильцов дома», — пояснили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, застройщику, рядом со стройплощадкой которого начал рушиться жилой дом на Двинской улице в Петербурге, придется придумать новые меры по сокращению вибраций при возведении новостройки.