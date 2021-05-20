Ханой, , 07:33 — REGNUM Во Вьетнаме за прошедшие сутки выявили 30 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

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Отмечается, что все случаи связаны с распространением инфекции на территории страны в карантинных учреждениях либо районах, где закрытых на карантин. Ведомство уточняет, что все они связаны с контактами с уже зараженными людьми.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 во Вьетнаме достигло 4720. Из них непосредственно на территории республики заразились 3247 человек, причем 1677 — с конца апреля 2021 года. Уже смогли выздороветь 2 687 пациентов, еще более 121 тыс. человек находятся на карантине под наблюдением.