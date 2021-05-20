Кунгур, Пермский край, , 07:31 — REGNUM В Кунгуре Пермского края в 2021 году всё же пройдет фестиваль воздухоплавания «Небесная ярмарка», сообщает администрация города.

Стоит отметить, в 2020 году мероприятие пришлось отменить из-за неблагополучной эпидситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции. В 2021 году принято решение о проведении фестиваля, но с ограничениями, в частности, по количеству участников и зрителей.

XIX международный фестиваль воздухоплавания «Небесная ярмарка — 2021» запланирован в Кунгуре с 26 июня по 3 июля. Пермский город вновь станет спортивной площадкой для аэростатов, дельтапланов, парапланов, паралетов и других летательных средств со всей России.

«Несмотря на то, что в прошлом году мы были вынуждены отменить фестиваль из-за пандемии, надеюсь, что в этом году фестиваль пройдёт ярко, празднично и по-спортивному азартно. Мы, как и всегда, ожидаем множество красивых полетов, справедливой борьбы и ярких спортивных побед» — сказал главный организатор фестиваля Андрей Вертипрахов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Прикамье отменили фестиваль «Небесная ярмарка»