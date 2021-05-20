Москва, , 07:30 — REGNUM Новая банкнота номиналом 100 рублей поступит в обращение в 2022 году. Она будет отличаться оттенком и получит крупные контрастные цифры и надписи, сообщил 20 мая заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев в интервью «Российской газете».

«Наши банкноты оригинальны, они существенно отличаются от банкнот еврозоны и не копируют их», — объяснил он разницу с евро.

«Ассоциации с евро могут быть вызваны наличием крупных цифр, обозначающих номинал, и более ярким цветовым оформлением», — сказал Алексеев, добавив, что таким образом повышают распознавание номиналов банкнот людьми и машинами.

Кроме оформления, изменится и оттенок банкноты, но в целом она будет похожа на нынешние 100 рублей. Размер останется прежним. 100-рублёвки станут первыми в ряду обновлённых, за ними планируется выпустить банкноты в 1000 и 5000 рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на обновлённых российских банкнотах будут представлены достопримечательности всех федеральных округов страны.

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