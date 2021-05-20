Абакан, , 07:28 — REGNUM Ещё два человека с диагнозом COVID-19 скончались в Хакасии. Как сообщили ИА REGNUM 20 мая в правительстве республики, умерли 82-летняя и 83-летняя женщины.

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С начала 2021 года в регионе скончались 177 пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января в республике подтверждено 5280 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 4892 человека.

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