Коркино, Челябинская область, , 07:27 — REGNUM В Коркино Челябинской области продолжаются сварочные работы на центральном водоводе. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Закончить их планируется в районе 11:00—12:00 по местному времени. Затем примерно три часа потребуется на наполнение резервуаров и после этого вода будет открыта на город.

С 10:00 до 14:00 для жителей Розы и Коркино утверждён график подвоза питьевой воды. В социальных объектах запасы были сделаны ранее. Впрочем, если где-то её не хватит, то обещают подвезти.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 19 мая автокран упал с моста через речку Чумляк в кювет. В итоге оказалась повреждена труба водовода.

Читайте ранее в этом сюжете: Челябинская прокуратура начала проверку по факту аварии на водоводе