Новосибирск, , 07:23 — REGNUM В Новосибирскую область в настоящее время поставлено 344 223 дозы вакцины от коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

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Власти уточнили, что количество поступающих доз с каждым месяцем увеличивается. Так, в январе область получила 8900 доз, в феврале — 79 120, марте 2021 года — 47 700, апреле 2021 года — 89 250 доз, с 1 по 11 мая — 113 011 доз.

Как заявил первый заместитель губернатора Юрий Петухов, для повышения доступности вакцинации особое внимание должно быть уделено выездным формам работы в трудовых коллективах, развертыванию мобильных пунктов, а также возможности для отдельных категорий граждан пройти вакцинацию на дому. Он также обратил внимание на необходимость вакцинации от коронавируса лиц старше 60 лет, в том числе лиц с хроническими заболеваниями. Главам муниципальных образований и главным врачам даны поручения — усилить работу в данном направлении, в частности, по линии ветеранских организаций, с советами ветеранов территорий.

На данный момент в регионе организовано 87 мобильных прививочных бригад, развёрнуто 94 пункта вакцинопрофилактики во всех взрослых поликлиниках города Новосибирска, районах и городских округах области, работает три мобильных пункта в ТЦ и один мобильный пункт на базе частного учреждения здравоохранения «Больница «РЖД-Медицина» города Барабинск».