Абакан, , 07:22 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии выявлено 33 носителя SARS-CoV-2, с начала 2021 года — 5280. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 мая в правительстве республики.

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За сутки выздоровели 27 жителей Хакасии, с 1 января — 4892. На сегодняшний день в Хакасии амбулаторное лечение проходят 107 пациентов с диагнозом COVID-19, в стационарах находятся 104 человека. Два ковид-пациента — на ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 мая в Хакасии выявили 32 носителя коронавируса, выздоровели 50 человек.

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