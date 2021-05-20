Вашингтон, , 07:27 — REGNUM Пентагон не получал запросов на продление размещения бойцов Национальной гвардии на территории Конгресса США для обеспечения его безопасности на срок после 23 мая. Об этом пресс-секретарь военного ведомства Джон Кирби сообщил 19 мая на регулярном брифинге для журналистов.

«На сегодняшний день в округе Колумбия находятся 2149 бойцов Нацгвардии, выполняющих это задание. Ожидается, что данная операции завершится в воскресенье, 23 мая», — сказал Кирби. По его словам, министерство обороны не получало никаких просьб о продлении операции.

Напомним, что ранее лидер республиканского меньшинства в Сенате США Митч Макконнелл (от штата Кентукки) сравнил меры обеспечения безопасности на территории Конгресса США с ситуацией в столице Афганистана Кабуле.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны США Ллойд Остин 9 марта продлил срок размещения военнослужащих Национальной гвардии на территории американского Конгресса до 23 мая.

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