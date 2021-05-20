Кунгур, Пермский край, , 07:21 — REGNUM В Кургурском муниципальном округе Пермского края в ночь на 20 мая произошел крупный пожар. Его жертвами стали пять человек, сообщают СМИ.

По данным ГУ МЧС по региону, когда пожарные прибыли на место ЧП, дом с надворными постройками в деревне Усть-Турка был полностью в охвачен огнём. Площадь пожара составляла 122 квадратных метра. К ликвидации возгорания привлекали 32 человек и десять спецмашин. В ходе тушения пожара обнаружены погибшие.

СМИ сообщают о пяти погибших, среди них трое — это инвалиды. По предварительной информации, люди топили баню, с нее и начался пожар, который потом перекинулся на дом. И баня, и дом находились под одной крышей.