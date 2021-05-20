Иркутск, , 07:17 — REGNUM Паводковая обстановка в Иркутской области продолжает оставаться нестабильной. По данным регионального ГУ МЧС РФ на 20 мая, наиболее пристально спасатели следят за рекой Бирюса в Тайшетском районе.

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В течение суток в районе рабочего поселка Шиткино наблюдалось колебание уровня воды, был зарегистрирован подъем на 29 сантиметров.

По состоянию на 9 часов утра, он составил 560 сантиметров при критической отметке в 570 сантиметров. В настоящий момент в верховьях реки наблюдается понижение уровней. На случай ухудшения оперативной обстановке в районе находятся в готовности пункты временного размещения населения.

Как сообщало ИА REGNUM, на 19 мая повышение уровня воды в реках, не достигающее критических отметок, наблюдалось в нескольких районах, но наибольшее опасение вызывала ситуация на реке Бирюсе.

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