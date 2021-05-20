Владивосток, , 07:26 — REGNUM Губернатор Приморья Олег Кожемяко и гендиректор АО «Росагролизинг» Павел Косов обсудили вопросы совместной поддержи фермеров — создание торгового дома, который позволит сельхозпроизводителям приобретать технику «здесь и сейчас» на выгодных условиях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 20 мая в пресс-службе регионального правительства.

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«Росагролизинг» вложил в агропромышленный комплекс Приморья уже более 6 млрд рублей и поставил на поля 845 единиц сельхозтехники: почти 400 тракторов, 124 комбайна, более 100 единиц автотехники, а также прицепную технику.

«В прошлом году мы подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве между Росагролизингом и Приморским краем. Как итог — в 2020 году Приморье в нашем рейтинге заняло 2 место среди регионов Дальнего Востока по объемам поставок техники. Кроме того, в прошлом году мы поставили в край более 50 единиц техники, что стало самой крупной поставкой с 2015 года», — сказал Павел Косов.

По словам Олега Кожемяко, вместе с субсидиями из бюджета Приморья программа позволяет существенно удешевлять приобретение техники. Нулевая ставка по кредиту и отложенный платеж являются значительным подспорьем.

«Важно также наличии в регионе сервисного центра, чтобы была возможность починить технику в период посевной, уборки урожая», — добавил приморский глава.

Стороны договорились, что «Росагролизинг» создаст в Приморье первый в стране свой торговый дом, который позволит аграриям покупать «здесь и сейчас» необходимую технику.

АО «Росагролизинг» совместно с компанией «Арника» также создает в ТОР «Надеждинская» агробиоэкономический кластер по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт»: строятся элеваторные комплексы, несколько заводов и фабрик по производству витаминов и аминокислот.

Как сообщало ИА REGNUM, минфин Забайкалья возместил сельхозтоваропроизводителям 19 млн рублей затрат на приобретение техники. Это позволило компенсировать затраты на приобретение 45 единиц техники и оборудования.