п. Дальний, , 07:11 — REGNUM Лишь к утру 20 мая удалось ликвидировать масштабный пожар в посёлке Дальний Нижнеилимского района Иркутской области. Как сообщает региональное ГУ МЧС РФ, удалось отстоять 20 жилых домов.

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Огнём уничтожено 28 домов, из них 19 нежилых и 9 жилых домов, в которых проживали 18 взрослых человек. Пострадавших нет. Люди временно размещены у родственников. Всего было задействовано 129 человек, 12 единиц техники, из них от МЧС России 60 человек и 4 единицы техники.

Причину и обстоятельства произошедшего выясняют дознаватели МЧС России в составе межведомственной группы. Сегодня в посёлок Дальний отправились психологи для работы с населением.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар возник в границах населенного пункта со стороны нежилых и неэксплуатируемых строений.

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