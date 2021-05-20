Уагадугу, , 07:05 — REGNUM Не менее 15 мирных жителей погибли в Буркина-Фасо в результате нападения вооруженных боевиков, сообщает Синьхуа.

Сообщается, что нападение произошло в провинции Удалан недалеко от границы в Мали в ночь на 19 мая. Боевики, имевшие при себе и тяжелое вооружение, убили 15 мирных жителей.

Также в регионе Сахень в Буркина-Фасо проводилась военная операция против террористов. Силовикам удалось уничтожить 12 боевиков.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 мая группа вооруженных неизвестных атаковала деревню в штате Кадуна на северо-западе Нигерии. В результате нападения погибли восемь мирных жителей.

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