Новосибирск, , 07:03 — REGNUM В Новосибирской области в 2021 году в рамках реализации национальных проектов «Образование», «Демография», «Жилье и городская среда» и по госпрограмме «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области» строят 15 объектов образования. Это более 5,6 тысячи новых мест в школах и детских садах, уточнили в правительстве региона.

«В Новосибирской области в 2021 году ведется строительство 15 объектов образования, в том числе трёх школ, всего планируется ввести более 5,6 тысяч новых мест для детей, — прокомментировал заместитель губернатора Сергей Нелюбов. — В целом на строительство объектов образования в регионе в текущем году направлено более 4,5 млрд рублей. Основная задача — создание новых мест, обеспечение новых мест, условий качественного и доступного образования».

Новые образовательные объекты возводятся в Новосибирске, Бердске, Искитимском, Тогучинском, Мошковском, Чановском, Новосибирском, Чулымском и Болотнинском районах области.