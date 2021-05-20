Анкара, , 07:03 — REGNUM Власти Турции не согласились с выводами в отчёте Европарламента относительно своих отношений другими странами, назвав документ предвзятым и содержащим ложные утверждения. Об этом 19 мая сообщили в пресс-службе МИД Турции.

«Этот односторонний и ни в коем случае не объективный отчёт <…>, является неприемлемым», — говорится в заявлении.

В Анкаре объяснили, что эффективная внешняя политика Турции воспринимается в качестве угрозы во время, когда страна стремится получить членство в ЕС, и вместо взаимного налаживания отношений Европарламент становится «платформой для безосновательных и слепых обвинений в адрес Турции».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Европарламент принял доклад с осуждением «враждебной внешней политики» Турции, в том числе в отношении Греции и Кипра, а также участия в конфликтах в Сирии, Ливии и Нагорном Карабахе. Кроме того, евродепутаты вновь повторили призыв к Анкаре о признании геноцида армян в Османской империи в 1915 году.

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