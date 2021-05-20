Чебоксары, , 07:03 — REGNUM В Батыревском районе Чувашии вынесен приговор местному жителю, который едва не зарезал жену и убил её брата. Он осуждён на восемь лет, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

Перед судом предстал 61-летний житель одного из сёл Батыревского района. Следствием установлено, что преступление было совершено вечером 29 января 2021 года в доме, где проживал злоумышленник со своей супругой и её 62-летним братом. По данным правоохранителей, после совместного распития спиртных муж устроил ссору с женой из-за ревности.

«За женщину заступился брат. Тогда злоумышленник схватил нож и нанёс ему два удара», — говорится в сообщении.

Полученные ранения оказались смертельными. Следствие также установило, что после этого мужчина дважды ударил ножом жену, у которой диагностированы тяжкие ранения.

Фигурант уголовного дела арестован. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»), п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью»).

Суд назначил мужчине восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии завершено расследование происшествия в Шумерле, где застрелили человека, а труп выкинули в лес. Тело случайно обнаружила местная жительница.

Подробнее: Дело об убитом из ружья жителе Чувашии ушло в суд