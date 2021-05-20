Иерусалим, , 07:00 — REGNUM Режим перемирия в секторе Газа между Израилем и палестинским движением ХАМАС может вступить в силу 21 мая, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

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По их данным, египетские власти смогли достигнуть прогресса в переговорах с палестинцами по прекращению огня. При это источники утверждают, что представители израильских властей и военного руководства в кулуарах обсуждали, что еврейское государство почти достигло своих целей при проведении военной операции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее источники портала Axios заявили, что Израилю необходимы еще несколько дней для завершения военной операции в секторе Газа. При этом Соединенные Штаты призывают израильские власти к скорейшему прекращению боевых действий.

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