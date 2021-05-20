Токио, , 06:56 — REGNUM Правительство Японии собирается включить Окинаву в перечень префектур, на которых распространяется действие режима чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавирусной инфекции, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на осведомленные источники.

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После включения в этот список Окинавы, режим ЧС будет действовать в десяти префектурах Японии. Отмечается, что японские власти обеспокоены ростом заболеваемости COVID-19 на южных островах Японии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Японии резко возросло число тяжело больных пациентов с коронавирусной инфекцией. По состоянию на 15 мая в стране 1231 человек с COVID-19 находился в тяжелом состоянии.

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