Москва, , 06:55 — REGNUM Федеральная служба войск национальной гвардии РФ заключила многомиллионный контракт на поставку грузовых автомобилей КАМаЗ. Всего планируется приобрести четыре автомобиля разной модификации, передаёт ИА REGNUM.

По условиям сделки, поставить грузовики исполнитель в лице АО «Ремдизель» из Татарии должен до 1 октября 2021 года. Цена контракта — 18 514 907,16 рубля. Он будет оплачен средствами федерального бюджета в рамках гособоронзаказа.

Два автомобиля отправят в Ростовскую область, один — в Балашиху (Московская область). Речь идёт о КАМаЗах 43 118−46, 5350−42 и 43 523−69 (G5).

Контракт был подписан с АО «Ремдизель», которое работает с 2002 года. Учредителем выступало ПАО «КАМаЗ». Директор с июня 2020 года — Александр Захаров. На сайте компании уточняется, что оперативные действия, которые проводились в апреле 2021 года, в том числе на её территории, связаны не с деятельностью «Ремдизеля», а «с уголовным делом в отношении одного из недобросовестных контрагентов».

Компания «Ремдизель» выступала поставщиком почти 40 госконтрактов на общую сумму более 732 млн рублей.