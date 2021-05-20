Москва, 20 мая, 2021, 06:55 — ИА Регнум. Федеральная служба войск национальной гвардии РФ заключила многомиллионный контракт на поставку грузовых автомобилей КамАЗ. Всего планируется приобрести четыре автомобиля разной модификации, передаёт ИА REGNUM.

Rosguard.gov.ru КамАЗ

По условиям сделки поставить грузовики исполнитель в лице АО «Ремдизель» из Татарии должен до 1 октября 2021 года. Цена контракта — 18 514 907,16 рубля. Он будет оплачен средствами федерального бюджета в рамках гособоронзаказа.

Три автомобиля отправят в Ростовскую область, один — в Балашиху (Московская область). Речь идёт о КамАЗах 43 118−46, 5350−42 и 43 523−69 (G5).

Контракт был подписан с АО «Ремдизель», которое работает с 2002 года. Учредителем выступало ПАО «КАМаЗ». Директор с июня 2020 года — Александр Захаров. На сайте компании уточняется, что оперативные действия, которые проводились в апреле 2021 года, в том числе на её территории, связаны не с деятельностью «Ремдизеля», а «с уголовным делом в отношении одного из недобросовестных контрагентов».

Компания «Ремдизель» выступала поставщиком почти по 40 госконтрактам на общую сумму более 732 млн рублей.