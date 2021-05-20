Росгвардия закупает партию грузовиков в Татарии
Москва, 20 мая, 2021, 06:55 — ИА Регнум. Федеральная служба войск национальной гвардии РФ заключила многомиллионный контракт на поставку грузовых автомобилей КамАЗ. Всего планируется приобрести четыре автомобиля разной модификации, передаёт ИА REGNUM.
По условиям сделки поставить грузовики исполнитель в лице АО «Ремдизель» из Татарии должен до 1 октября 2021 года. Цена контракта — 18 514 907,16 рубля. Он будет оплачен средствами федерального бюджета в рамках гособоронзаказа.
Три автомобиля отправят в Ростовскую область, один — в Балашиху (Московская область). Речь идёт о КамАЗах 43 118−46, 5350−42 и 43 523−69 (G5).
Контракт был подписан с АО «Ремдизель», которое работает с 2002 года. Учредителем выступало ПАО «КАМаЗ». Директор с июня 2020 года — Александр Захаров. На сайте компании уточняется, что оперативные действия, которые проводились в апреле 2021 года, в том числе на её территории, связаны не с деятельностью «Ремдизеля», а «с уголовным делом в отношении одного из недобросовестных контрагентов».
Компания «Ремдизель» выступала поставщиком почти по 40 госконтрактам на общую сумму более 732 млн рублей.