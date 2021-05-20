Чита, , 06:50 — REGNUM В правительстве Забайкалья произошли кадровые перестановки. Как сообщает 20 мая пресс-служба правительства региона, на должность заместителя губернатора назначен уроженец Приморского края Александр Костенко.

В его задачу входит координация деятельности краевых органов исполнительной власти с органами местного самоуправления, курирование вопросов социально-экономического развития районов и кадровая политика органов местного самоуправления.

Из биографии новоиспеченного чиновника известно, что после получения специальности «экономист» и окончания Академии народного хозяйства при Правительстве РФ, трудовой путь начал на Уссурийском локомотиворемонтном заводе. До вступления в должность вице-губернатора Забайкальского края был советником главы администрации города-курорта Сочи. Награжден Орденом Дружбы, Медалью «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения», Благодарностью президента РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, это далеко не первое кадровое назначение за последние месяцы в забайкальском правительстве. В январе 2021 года га должность заместителя главы правительства Забайкальского края по инвестиционному развитию назначен сотрудник Высшей школе экономики Илья Акишин.

В начале мая 2021 года на смену главе краевого министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Денису Удоду пришёл участник кадрового проекта «Забайкальский призыв» Дмитрий Ватагин.

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