Чебоксары, 20 мая 2021, 06:49 — REGNUM Вкладчикам чебоксарского банка «Мегаполис», дело о ликвидации которого приостановлено, выплачено почти 94,6% страховой компенсации. Это следует из данных государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов», передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
По данным на 20 мая, по программе страхования вкладов выплачено 2 728 516 877 рублей 47 копеек возмещения. Это составляет 94,57% от суммы страховой компенсации.
Согласно данным, вкладчикам первой очереди осталось выплатить 156 552 590 рублей 56 копеек.
Как сообщало ИА REGNUM, Арбитражный суд Чуваши приостановил производство по заявлению Центрального банка России о ликвидации чебоксарского банка «Мегаполис». В то же время 7 июня состоится рассмотрение иска о признании кредитной организации банкротом.
Напомним, ООО «Мегаполис» осталось без лицензии 26 марта 2021 года.
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