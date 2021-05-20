Чебоксары, 20 мая, 2021, 06:49 — ИА Регнум. Вкладчикам чебоксарского банка «Мегаполис», дело о ликвидации которого приостановлено, выплачено почти 94,6% страховой компенсации. Это следует из данных государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов», передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Asv.org.ru Данные АСВ

По данным на 20 мая, по программе страхования вкладов выплачено 2 728 516 877 рублей 47 копеек возмещения. Это составляет 94,57% от суммы страховой компенсации.

Согласно данным, вкладчикам первой очереди осталось выплатить 156 552 590 рублей 56 копеек.

Как сообщало ИА REGNUM, Арбитражный суд Чуваши приостановил производство по заявлению Центрального банка России о ликвидации чебоксарского банка «Мегаполис». В то же время 7 июня состоится рассмотрение иска о признании кредитной организации банкротом.

Напомним, ООО «Мегаполис» осталось без лицензии 26 марта 2021 года.