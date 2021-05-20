Краснотурьинск, Свердловская область, , 06:48 — REGNUM В Свердловской области 36-летний житель Башкирии Андрей Горьков награждён за спасение ребёнка из ледяной воды. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Торжественная церемония прошла 19 мая в Краснотурьинске. Мужчине, который является отцом троих детей, вручили медаль СКР «Доблесть и Отвага» и медаль от МЧС России.

Инцидент произошёл 8 ноября 2020 года. Гражданин работал в городе вахтовым методом и услышал крик ребёнка с просьбой о помощи. А затем увидел тонущего мальчика 2009 года рождения. Мужчина, рискуя собственной жизнью, но при этом действуя решительно и грамотно, подполз к утопающему по хрупкому льду, протянул руку, и вытащил из полыньи.