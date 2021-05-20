Пекин, , 06:45 — REGNUM Китай проведет шестую неделю профессионального образования с 22 по 28 мая, сообщило в среду Министерство образования КНР, передает 19 мая агентство Синьхуа.

В ходе мероприятия в этом году 10 департаментов, включая министерство, возьмут на себя ведущую роль в организации различных видов мероприятий по продвижению профессионального образования по всей стране.

По данным министерства, онлайн-мероприятия с использованием больших данных, облачных вычислений, искусственного интеллекта и других технологий будут проводиться для студентов, их родителей и местных жителей.

Офлайн-мероприятия также будут проводиться в соответствии с местными требованиями по профилактике эпидемий, предоставляя местным жителям услуги, включая обмен эпидемическими знаниями, охрану окружающей среды и техническое обслуживание бытовой техники.

Профессионально-техническим училищам и предприятиям рекомендуется направлять студентов и сотрудников в сельские районы для оказания профессиональных услуг. В 2015 году Госсовет КНР одобрил организацию на второй неделе мая каждого года недели профессионального образования.