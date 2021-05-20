Абакан, , 06:42 — REGNUM В городе Абазе (Хакасия) по состоянию на 20 мая подтоплено около 40 домовладений и два дачных района. Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, из-за паводка в Абазе введён режим ЧС.

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Утром 20 мая в населённый пункт выехал глава Хакасии Валентин Коновалов. Он осмотрит места подтопления и пункты временного размещения, проверит ход отсыпки дамбы на острове и проведёт заседание штаба в горадминистрации.

В Абазе работает десять единиц техники, проводится оповещение населения.

Как сообщало ИА REGNUM, режим ЧС из-за паводка введён в Ермаковском районе Красноярского края.

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