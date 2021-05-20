Кемерово, , 06:41 — REGNUM Бизнес-миссия ВЭБ. РФ, возглавляемая председателем корпорации Игорем Шуваловым, сегодня, 20 мая, прибыла в Кемерово. Губернатор Сергей Цивилёв и Игорь Шувалов обсудят развитие Кемеровской области, сообщает официальный телеграм-канал «Цивилев. Live».Уточняется, что Цивилёв и Шувалов уже побывали на Притомской набережной в Кемерове, посетили Парк Ангелов и школу №7, которая стала первым образовательным учреждением, где по инициативе губернатора провели капитальный ремонт.

В программе главы государственной корпорации также запланированы встреча со студентами Кемеровского государственного университета; посещение церемонии открытия ледового дворца «Кузбасс» и совещание по проектам городского развития в Центре опережающей профессиональной подготовки.