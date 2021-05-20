Чебоксары, , 06:34 — REGNUM В Чувашии в рамках дела о банкротстве ООО «СУОР», которое застраивало микрорайон Садовый («Богданка») в Чебоксарах, на торги выставляются жилые и нежилые помещения, а также недостроенный дом, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы.

Стройка Дарья Драй © ИА REGNUM

На открытый аукцион выставлен объект незавершённого строительства, расположенный в Чебоксарах в III микрорайоне по улице Б. Хмельницкого, позиция 15. Степень готовности объекта оценивается в 80%, площадь — 1754,4 кв. метров. Площадь земельного участка составляет 9544 кв. метров.

Начальная цена недостроенной многоэтажки установлена в сумме 310 млн рублей, шаг аукциона составляет 5%. Торги пройдут 25 июня.

Согласно публичной кадастровой карте, участок относится к землям населённых пунктов, разрешённое использование — для многоэтажной застройки, по документу — «для строительства многоквартирного многоэтажного жилого дома в 6−16 этажей поз. 15».

Отметим, что данное имущество является предметом залога Сбербанка.

Как сообщало ИА REGNUM, ООО «СУОР» признано банкротом в мае 2019 года. Общество зарегистрировано в 2000 году с уставным капиталом в 163 863 290 рублей.

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