Томск, , 06:30 — REGNUM Прививки от COVID-19 по состоянию на 19 мая сделали 91,6 тыс. жителей Томской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в областной администрации.

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Обоими компонентами привились 67,6 тыс. томичей. Как уточнили в обладминистрации, регион дополнительно получил 4,6 тыс. доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»).

За весь период прививочной кампании в Томскую область поступило 106 172 дозы вакцины «Гам-КОВИД-Вак» и 7290 доз вакцины «ЭпиВакКорона».

Среди томичей старше 60 лет привиты более 40 тыс. человек.

Напомним, по состоянию на 19 мая в Томской области выявлен 32 571 носитель коронавируса, выздоровели 31 485 человек.

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