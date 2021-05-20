Улан-Удэ, , 06:31 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 47 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 37 796. Об этом утром 20 мая сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.

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На столицу Бурятии Улан-Удэ приходятся 20 190 случаев заражения (54% от общего числа по региону).

За сутки в Бурятии скончались три пациента с COVID-19 (всего умерли 883 человека с тяжёлой сопутствующей патологией). Проходит лечение в стационарах республики 281 больной. На амбулаторном лечении находятся 124 человека. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 36 508 (+42) человек. Общее число больных COVID-19 в регионе возросло до 405 (+2) человек.

В реанимации остаются 33 пациента в тяжёлом состоянии (17 — старше 65 лет). В том числе 18 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (11 — старше 65 лет). Занятость коечного фонда составляет 83,4% — из 337 перепрофилированных коек занята 281.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии за прошедшие сутки зарегистрирован 41 новый случай заражения коронавирусом.

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