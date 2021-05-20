Кемерово, , 06:25 — REGNUM Кемеровская область обошла другие регионы России по скорости и качеству развития Научно-образовательных центров (НОЦ). Об этом сообщил официальный телеграм-канал «Цивилев. Live».

Уточняется, что губернатор региона Сергей Цивилёв принял участие в заседании Совета научно-образовательных центров, которое провели вице-премьер Дмитрий Чернышенко и помощник президента Андрей Фурсенко.Так, на сайте правительства РФ говорится, что в марте Минобрнауки провело оценку деятельности НОЦ за 2020 год. Общий объём показателей центрами выполнен. Самый высокий темп прироста по количеству созданных высокотехнологических рабочих мест оказался у Западно-Сибирского НОЦ, «а лидером по темпу прироста объёма выполненных работ и услуг, завершившихся созданием опытного образца, стал НОЦ «Кузбасс».Как рассказал Сергей Цивилёв, в Кемеровской области в рамках НОЦ действует комплексная научно-техническая программа «Чистый уголь — зелёный Кузбасс», которая состоит из 23 проектов, направленных на улучшение экономического благосостояния региона.

Власти отмечают, что благодаря НОЦ в регионе появится 1,5 тысячи рабочих мест; бюджет области вырастет на 2 миллиарда рублей из-за оптимизации налоговых сборов.