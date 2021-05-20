Магадан, , 06:29 — REGNUM Власти Магаданской области объяснили, почему на автозаправках региона продают дорогой бензин — камень преткновения — логистические нюансы.

Бензин Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Спецификой роста цен на нефтепродукты является его «опаздывание», то есть задержка в доставке. На Дальнем Востоке из-за логистики, территориального расположения регионов и наличия в них нефтеперерабатывающих производств, изменение отпускных цен на нефтепродукты происходит в разное время. Например, когда на автозаправочных станциях во Владивостоке, рядом с которым располагаются два нефтеперерабатывающих завода: «Комсомольский» и «Хабаровский», при поступлении более дешевых партий нефтепродуктов отпускные цены могут снизиться, на автозаправочные станции в Магадане только поступит в реализацию партия нефтепродуктов, которая была приобретена месяц-два назад», — цитирует руководителя департамента цен и тарифов Колымы Инну Варфоломееву телеграм-канал ПУЛ №49.

Отмечается, что рост средних розничных цен на автотопливо с января по май наблюдается не только в Магадане, но и в других регионах Дальнего Востока.

По мнению Варфоломеевой, в Магадане наблюдается нулевая динамика роста розничных цен на дизельное топливо в то время, как в остальных административных центрах, за исключением Анадыря на Чукотке, есть относительный рост.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирске с 11 по 17 мая 2021 года зафиксировано повышение потребительских цен на автомобильный бензин марки АИ-98 — на 0,1%. Цены на остальные виды топлива оставались без изменения.