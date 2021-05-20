Сараево, , 07:57 — REGNUM Глава делегации ЕС и специальный представитель ЕС в Боснии и Герцеговине посол Йохан Сатлер 19 мая посетил Сребреницу. Об этом сообщает боснийское новостное агентство N1.

В ходе визита посол присоединился к послу Австрии в Боснии и Герцеговине Ульрике Хартманн, послу Германии Маргрет Уебер, послу Словакии в Боснии и Герцеговине Мартину Качо, а также заместителю посла Нидерландов в Боснии и Герцеговине Нооре Мине.

Визит начался с возложения венка к мемориальному центру Сребреницы, после чего он официально открыл архив мемориального центра, который был отремонтирован с финансовой помощью Европейского союза.

В ходе визита послы встретились с представителями муниципальных властей Сребреницы, посетили офис ассоциации граждан «Дом добрых тонов Сребреницы» и по этому случаю сделают приятное пожертвование, а также посетят бенефициаров проекта EU4Agri.

Напомним, резня в Сребренице — массовый расстрел боснийскими сербами лиц бошняцкой национальности в Сребренице 11 июля 1995 года. В январе 2007 года Международный трибунал квалифицировал действия сербов как «преступления геноцида». В свою очередь, в январе 2009 года Европейский парламент провозгласил 11 июля Днём памяти геноцида в Сребренице.