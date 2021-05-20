Нью-Йорк, США, , 06:32 — REGNUM В США следствие проверит возможное злоупотребление губернатором штата Нью-Йорк Эндрю Куомо приоритетным доступом к тестам на коронавирус. Об этом со ссылкой на источники 19 мая сообщает газета The Wall Street Journal.

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В рамках уголовного расследования, которое совместно проводят ФБР и прокуратура Бруклина, планируется установить, использовал ли губернатор своё служебное положение для обеспечения приоритетным доступом к дефицитным тестам на коронавирус своих помощников и младшего брата Криса Куомо, который является ведущим телекомпании CNN.

Напомним, что ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что медработники брали анализы на коронавирус у членов семьи Куомо и людей «со связями» на дому, после чего государственная лаборатория штата незамедлительно обрабатывала полученные тесты. В это время остальные жители Нью-Йорка из-за нехватки ресурсов сталкивались с трудностями при попытках сдать тест на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале правоохранительные органы США начали расследование в отношении мер, принятых губернатором штата Нью-Йорк Эндрю Куомо в связи со вспышкой коронавируса, которые могли стать причиной повышения смертности в домах престарелых в штате.

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