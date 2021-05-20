Казань, , 06:15 — REGNUM В арбитраж Татарии от налогового органа поступил банкротный иск, ответчиком по которому выступает ООО «Нефтемаш». Ответчик специализируется на производстве машин и оборудования, в том числе для нефтеотрасли. Иск пока к производству не принят, передаёт ИА REGNUM.

Иск УФНС по Татарии поступил в суд 19 мая 2021 года. Госорган требует признания «отсутствующего должника банкротом». К предприятию заявлены претензии на сумму 12 679 073,96 рубля.

По данным ЕГРЮЛ, компания-ответчик прописана с 2016 года в Альметьевске, а работает на рынке с апреля 2007 года. Уставный капитал — 23,2 тыс. рублей. Директором с 2018 года в ЕГРЮЛ указан Юрий Мещеряков, владелец — Максим Дидикин.

Среди продукции, производимой заводом, — автоцистерны различного назначения, автотопливозаправщики АТЗ, резервуары и многое другое.