Сараево, , 07:58 — REGNUM Член президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшич на пресс-конференции 19 мая заявил, что между ним и президентом Хорватии Зораном Милановичем нет разногласий, как это было во время встречи на саммите процесса Брдо-Бриони, состоявшемся ранее на этой неделе. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index.

«Короче говоря, казалось, что никогда ничего не было», — отметил Комшич в интервью боснийскому телеканалу. Таким образом, он сослался на предыдущие заявления Милановича, в которых он поставил под сомнение легитимность Комшича как члена хорватского президиума Боснии и Герцеговины.

Напомним, Миланович заявил в сентябре 2020 года, что Комшич «паразитирует на хорватском электорате, и до тех пор, пока это не изменится, ситуация будет нестабильной».

С тех пор, как он был избран президентом Хорватии Миланович ни разу официально не встречался с Комшичем, и именно поэтому в Загребе он принял члена сербского президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика, который, по его мнению, стал законным представителем боснийских сербов.