Буэнос-Айрес, , 06:10 — REGNUM В Аргентине за прошедшие сутки выявили 39 652 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Вакцинация против коронавируса в Аргентине (сс) Gobierno de la Provincia de Santa Fe

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Отмечается, что это рекордный показатель по заболеваемости с начала пандемии. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Аргентине достигло 3 411 160. Также за минувшие сутки в стране умерли еще 494 пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Аргентине от осложнений COVID-19 умерли 72 265 человек.

«В связи с возросшей нагрузкой на медицинские учреждения, если заболеваемость продолжит расти, они не смогут оказать помощь», — заявила глава ведомства Карла Виццотти.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Аргентины решили продлить ограничения в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией. Отмечалось, что вводиться будут строгие карантинные меры, включая комендантский час.

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