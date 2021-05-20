Страсбург, Франция, , 06:08 — REGNUM Европарламент настаивает на признании Турцией геноцида армян 1915 года, говорится в докладе законодательного органа, касающемся отношений Евросоюза и Турции и одобренной большинством депутатов.

В распространённом документе евродепутаты осудили «враждебную внешнюю политику» Турции, в том числе в отношении Греции и Кипра, а также участие в конфликтах в Сирии, Ливии и Нагорном Карабахе.

«Они также повторяют свой призыв к Турции признать геноцид армян, что проложит путь к подлинному примирению между турецким и армянским народами», — говорится в документе.

Доклад одобрили 480 евродепутатов, против высказались 64, воздержались 150.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Европарламент много лет добивается от Турции признания геноцида армян в Османской империи в начале XX века. Сам парламент признал геноцид армян в 1987 году.

В 1915 году власти Османской империи организовали массовое истребление армян, уничтожив свыше 1,5 млн человек. Факт геноцида в Османской империи признан 23 государствами, в том числе Россией.

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