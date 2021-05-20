Чебоксары, , 06:03 — REGNUM В Красноармейском районе Чувашии сироте предоставили квартиру без горячей воды и с прогнившими оконными рамами. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Нарушения были выявлены в ходе проверки обращения, которое поступило от жительницы Красноармейского района, получившей в декабре 2020 года квартиру как сирота. В надзорном ведомстве отмечают, что жилое помещение было «ненадлежащего качества»:

«Осмотром зафиксировано наличие в квартире прогнивших оконных рам, неудовлетворительное состояние электрооборудования, отсутствие горячего водоснабжения», — говорится в сообщении.

По данному факту прокуратуры внесла представление в адрес главы администрации Красноармейского района, после чего в квартире был сделан ремонт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии парламентарии поддержали проект о введении жилищного сертификата для детей-сирот старше 23 лет. На эти средства они сами смогут выбрать жильё, в том числе добавив собственные накопления.

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