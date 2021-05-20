Вашингтон, 20 мая, 2021, 06:02 — ИА Регнум. Сбой зафиксирован в работе сети Instagram в ряде стран, сообщает сервис Downdetector, отслеживающий работу интернет-ресурсов.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Instagram

В частности, основные жалобы на работу соцсети поступают из Соединенных Штатов, Канады и Великобритании. По их словам, ряд пользователей не может залогиниться под своими учетными записями, а также просто зайти на сайт. Также некоторые пользователи испытывают проблемы с просмотром новостной ленты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее был зафиксирован сбой в работе соцсети Twitter. На работу сервиса микроблогов пожаловались пользователи из нескольких стран, в основном из США, Канады и Японии.